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В ДТП в Иркутской области пострадали трое человек

В ДТП в Иркутской области пострадали трое человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Пострадавших доставили в больницы

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 3 человека, двое из которых дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
 
Автомобильная авария случилась вечером 30 мая на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» - между сёлами Железнодорожный и Биликтуй.

Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Усолья-Сибирского, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигалась со стороны Иркутска. В результате несоблюдения скоростного режима женщина допустила столкновение с попутно движущейся машиной марки «Киа» с последующим опрокидыванием «Тойоты».

В салоне иномарки помимо водителя находились двое детей, 3 и 9 лет. С полученными в ДТП тяжёлыми травмами водитель и её дети были госпитализированы в медицинские учреждения.

Известно, что за прошлый год и прошедший период 2021 года усольчанка 40 раз привлекалась к административной ответственности, больше 30 из которых - за нарушение скоростного режима.

ДТП
 
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