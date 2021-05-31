В ДТП в Иркутской области пострадали трое человек



В городе Усолье-Сибирском Иркутской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 3 человека, двое из которых дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Автомобильная авария случилась вечером 30 мая на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» - между сёлами Железнодорожный и Биликтуй.



Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Усолья-Сибирского, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигалась со стороны Иркутска. В результате несоблюдения скоростного режима женщина допустила столкновение с попутно движущейся машиной марки «Киа» с последующим опрокидыванием «Тойоты».



В салоне иномарки помимо водителя находились двое детей, 3 и 9 лет. С полученными в ДТП тяжёлыми травмами водитель и её дети были госпитализированы в медицинские учреждения.



Известно, что за прошлый год и прошедший период 2021 года усольчанка 40 раз привлекалась к административной ответственности, больше 30 из которых - за нарушение скоростного режима.



