Владелец оценил причинённый ущерб на сумму более двух миллионов рублей
Ночью в полицию поступило сообщение о возгорании магазина в селе Нижний Цасучей в Забайкальском крае. При осмотре места происшествия обнаружена пустая бутылка из-под растворителя, владелец магазина заявил о возможном хищении товара.
Позже установили личности двоих местных жителей, которые возможно причастны к уничтожению имущества. Ранее судимый 19-летний житель Верхнего Цасучея и его односельчанин были доставлены в пункт полиции. Выяснилось, что они проникли на территорию торговой точки, обнаружив топор, вскрыли входную дверь, украли алкоголь, а также разменные монеты на сумму около трех тысяч рублей и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли магазин.
В результате помещение выгорело полностью, товар уничтожен. Владелец оценил причинённый ущерб на сумму более двух миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания. Следователь пункта полиции намерен ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев подожгли магазин, чтобы скрыть следы кражи
Происшествия, Фото:
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