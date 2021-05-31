 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

Двое забайкальцев подожгли магазин, чтобы скрыть следы кражи

Двое забайкальцев подожгли магазин, чтобы скрыть следы кражи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец оценил причинённый ущерб на сумму более двух миллионов рублей

Ночью в полицию поступило сообщение о возгорании магазина в селе Нижний Цасучей в Забайкальском крае. При осмотре места происшествия обнаружена пустая бутылка из-под растворителя, владелец магазина заявил о возможном хищении товара.

Позже установили личности двоих местных жителей, которые возможно причастны к уничтожению имущества. Ранее судимый 19-летний житель Верхнего Цасучея и его односельчанин были доставлены в пункт полиции. Выяснилось, что они проникли на территорию торговой точки, обнаружив топор, вскрыли входную дверь, украли алкоголь, а также разменные монеты на сумму около трех тысяч рублей и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли магазин.

В результате помещение выгорело полностью, товар уничтожен. Владелец оценил причинённый ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания. Следователь пункта полиции намерен ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
пожар поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двое забайкальцев подожгли магазин, чтобы скрыть следы кражи
Двое забайкальцев подожгли магазин, чтобы скрыть следы кражи
Происшествия, 31.05.2021
Владелец оценил причинённый ущерб на сумму более двух миллионов рублей
Улан-удэнец украл в бутике телефон продавца
Улан-удэнец украл в бутике телефон продавца
Происшествия, 31.05.2021
Девушка обслуживала клиентку и отвлеклась
Житель Бурятии угнал машину у приехавшей на похороны женщину
Житель Бурятии угнал машину у приехавшей на похороны женщину
Происшествия, 31.05.2021
Нападавший выхватил ключи от иномарки из рук женщины
В Бурятии сгорел нежилой дом
В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 31.05.2021
Огонь тушили пожарные из двух частей
Житель Бурятии пытался подкупить полицейского 300 рублями
Житель Бурятии пытался подкупить полицейского 300 рублями
Происшествия, 31.05.2021
Взятку мужчина предложил в дежурной части
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 31.05.2021
Пожары ликвидировали за три часа
В Бурятии на трассе столкнулись «Форд» и «Хонда»
В Бурятии на трассе столкнулись «Форд» и «Хонда»
Происшествия, 31.05.2021
В аварии пострадал один из водителей
В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена
В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена
Происшествия, 31.05.2021
Ущерб составил около 100 тысяч рублей
В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии
В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии
Происшествия, 31.05.2021
Во время обысков у осуждённого нашли телефон и сим-карту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^