В Забайкалье вынесли 5 газовых баллонов из горящего дома



29 мая около 5 часов утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома в селе Горный Зерентуй Забайкальского края.



На момент прибытия пожарных горела крыша здания. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться из квартир. В ходе тушения пожарные эвакуировали 5 газовых баллонов с веранды и кухни горящего здания, тем самым предотвратив их возможное воспламенение, что могло привести к тяжёлым последствиям.



В результате пожара огнём повреждены веранда и крыша жилого дома на общей площади 45 квадратных метров. Несмотря на позднее сообщение, благодаря слаженным действиям пожарные предотвратили переход огня на вторую квартиру и гараж.



На тушении было задействовано 7 человек и 2 единицы техники, а также 6 человек и 1 единица техники добровольной пожарной дружины села.



Погибших и пострадавших нет. Точная причина возгорания будет известна после работы инспекторов госпожнадзора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



