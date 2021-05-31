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Улан-удэнец украл в бутике телефон продавца

Улан-удэнец украл в бутике телефон продавца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка обслуживала клиентку и отвлеклась

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже сотового телефона в торговом доме в посёлке Восточный. Им оказался 32-летний местный житель.

Мужчина признался, что зашёл в павильон одежды, и пока продавец обслуживала клиентку, забрал с витрины мобильный телефон работницы. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Гаджет он впоследствии продал на одном из рынков Улан-Удэ.

Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ: в подозреваемом оперативники узнали ранее судимого мужчину. Подозреваемый трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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