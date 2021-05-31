Девушка обслуживала клиентку и отвлеклась
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже сотового телефона в торговом доме в посёлке Восточный. Им оказался 32-летний местный житель.
Мужчина признался, что зашёл в павильон одежды, и пока продавец обслуживала клиентку, забрал с витрины мобильный телефон работницы. Ущерб составил 23 тысячи рублей.
Гаджет он впоследствии продал на одном из рынков Улан-Удэ.
Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ: в подозреваемом оперативники узнали ранее судимого мужчину. Подозреваемый трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл в бутике телефон продавца
Происшествия, Фото:
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