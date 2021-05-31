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Улан-удэнец заступился за женщину и получил несколько ударов ножом

Улан-удэнец заступился за женщину и получил несколько ударов ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За нож схватился разъярённый муж женщины

Вечером 26 мая в больницу в Улан-Удэ с ножевыми ранениями живота доставили 31-летнего жителя посёлка Энергетик. Проверку начала полиция, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что мужчина находился в гостях у соседей, у которых временно жила их родственница с детьми. Эта женщина поссорилась с мужем.

В тот вечер супруг приехал за ней и попросил вернуться. За женщину вступился гость, высказавший претензии о неподобающем отношении мужчины к жене. Завязался конфликт.

Муж женщины схватил в кухне нож и на выходе из квартиры нанёс оппоненту удар в живот, затем ранил его ещё несколько раз в тамбуре. После нападавший скрылся, но по дороге вызвал скорую помощь.

Ночью 29-летний улан-удэнец был задержан ориентированными на его розыск сотрудниками ППС: мужчина направлялся из дома в магазин за сигаретами.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья и применение насилия в отношении представителя власти. Трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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