За нож схватился разъярённый муж женщины
Вечером 26 мая в больницу в Улан-Удэ с ножевыми ранениями живота доставили 31-летнего жителя посёлка Энергетик. Проверку начала полиция, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что мужчина находился в гостях у соседей, у которых временно жила их родственница с детьми. Эта женщина поссорилась с мужем.
В тот вечер супруг приехал за ней и попросил вернуться. За женщину вступился гость, высказавший претензии о неподобающем отношении мужчины к жене. Завязался конфликт.
Муж женщины схватил в кухне нож и на выходе из квартиры нанёс оппоненту удар в живот, затем ранил его ещё несколько раз в тамбуре. После нападавший скрылся, но по дороге вызвал скорую помощь.
Ночью 29-летний улан-удэнец был задержан ориентированными на его розыск сотрудниками ППС: мужчина направлялся из дома в магазин за сигаретами.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья и применение насилия в отношении представителя власти. Трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Улан-удэнец заступился за женщину и получил несколько ударов ножом
Происшествия, Фото:
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