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Житель Бурятии угнал машину у приехавшей на похороны женщину

Житель Бурятии угнал машину у приехавшей на похороны женщину
Происшествия, 
Нападавший выхватил ключи от иномарки из рук женщины

Вечером 4 мая в полицию в Кабанском районе Бурятии поступило сообщение об угоне автомобиля от 35-летней жительницы Иркутска. Женщина рассказала, что приехала в Бурятию на похороны родственника. Она встретила своего знакомого, с которым у неё ранее был конфликт на бытовой почве. Молодой человек, высказывая ей претензии, выхватил ключи от иномарки, завёл авто и скрылся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Местные жители сообщили прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, что видели похожий автомобиль, направляющийся в сторону реки. Вскоре полицейские нашли брошенный автомобиль на берегу.

Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего подозреваемого спустя несколько дней. Молодой человек ранее неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья.

Дознание возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
угон
 
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