В Бурятии пожарные дважды тушили возгорания в одном улусе









Вчера в улусе Хойтобэе Иволгинского района загорелся строящийся дом. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара огнём повреждена крыша, деревянный фронтон крыши, стена дома, потолок. Причина пожара устанавливается.К ликвидации пожара и его последствий были привлечены пожарные двух частей.Приблизительно через час пожарные снова работали вместе на территории Хойтобэе, но уже на ликвидации другого пожара: горел жилой дом.Открытое горение было ликвидировано за 14 минут.Огонь повредил потолочные перекрытия. Уничтожения жилого дома не допущено.Предположительная причина произошедшего – короткое замыкание электроприбора.