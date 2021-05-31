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В Бурятии пожарные дважды тушили возгорания в одном улусе

В Бурятии пожарные дважды тушили возгорания в одном улусе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Горели строящийся и жилой дом

Вчера в улусе Хойтобэе Иволгинского района загорелся строящийся дом. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара огнём повреждена крыша, деревянный фронтон крыши, стена дома, потолок. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара и его последствий были привлечены пожарные двух частей.



Приблизительно через час пожарные снова работали вместе на территории Хойтобэе, но уже на ликвидации другого пожара: горел жилой дом.

Открытое горение было ликвидировано за 14 минут.

Огонь повредил потолочные перекрытия. Уничтожения жилого дома не допущено.

Предположительная причина произошедшего – короткое замыкание электроприбора.  

пожар
 
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