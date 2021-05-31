В Бурятии сгорел нежилой дом

Огонь тушили пожарные из двух частей



Днём 30 мая в посёлке Каменск Кабанского района произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных постройка горела изнутри, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



К ликвидации огня были привлечены караулы пожарных частей из посёлка Каменск и села Кабанск. Нежилой дом выгорел изнутри на площади 52 кв. м.



Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



Вечером того же дня в селе Сосново-Озерское Еравнинского района загорелась баня. Когда к месту приехали пожарные, строение было задымлено изнутри.



- Благодаря своевременному обнаружению пожара и оперативному обращению в пожарную охрану, огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь был ликвидирован за несколько минут, уничтожения строения не допущено.



В результате пожара повреждён потолок. Предположительно, причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.

