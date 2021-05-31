Взятку мужчина предложил в дежурной части
Мировой суд в Северо-Байкальском районе Бурятии рассмотрел дело неудавшегося взяточника.
В марте 2021 года транспортные полицейские заметили мужчину, который распивал алкоголь на территории вокзала. Его доставили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении.
В комнате для административно задержанных лиц мужчина попытался подкупить полицейского, чтобы протокол не составляли. Он предложил ему взятку в 300 рублей.
От предложенных денег транспортный полицейский закономерно отказался.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину, раскаялся в содеянном.
- Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Житель Бурятии пытался подкупить полицейского 300 рублями
Происшествия, Фото:
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