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Житель Бурятии пытался подкупить полицейского 300 рублями

Житель Бурятии пытался подкупить полицейского 300 рублями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взятку мужчина предложил в дежурной части

Мировой суд в Северо-Байкальском районе Бурятии рассмотрел дело неудавшегося взяточника.

В марте 2021 года транспортные полицейские заметили мужчину, который распивал алкоголь на территории вокзала. Его доставили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении.

В комнате для административно задержанных лиц мужчина попытался подкупить полицейского, чтобы протокол не составляли. Он предложил ему взятку в 300 рублей.

От предложенных денег транспортный полицейский закономерно отказался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину, раскаялся в содеянном.

- Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
взятка транспортная полиция
 
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