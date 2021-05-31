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В Бурятии потушили два лесных пожара

В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия,  Фото:республиканское агентство лесного хозяйства
Пожары ликвидировали за три часа

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению двух лесных пожаров. Оба пожара произошли в Заиграевском районе. Один лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, второй из-за перехода огня с земель сельхозназначений, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 19 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, было задействовано четыре единицы спецтехники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га.

Возгорания ликвидировали в течение трёх часов.


На утро 31 мая новых очагов возгорания в лесах республики не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44
лесные пожары
 
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