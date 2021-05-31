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Улан-удэнка трудилась разнорабочей за кражу продуктов и вина

Улан-удэнка трудилась разнорабочей за кражу продуктов и вина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровка отработала 30 часов

Жительница Улан-Удэ пыталась украсть продукты и одну бутылку вина из магазина крупной торговой сети. Женщина решила пронести товар под своей одеждой. Однако работники магазина её задержали и передали полицейским.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» и назначил ей обязательные работы сроком на 30 часов.

- Осознав вину, женщина в полном объёме отработала 30 часов обязательных работ на безвозмездной основе в качестве разнорабочего, где выполняла работы по благоустройству территории города. На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.


кража
 
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