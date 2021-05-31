В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб составил около 100 тысяч рублей



В Усольском районе Иркутской области произошёл пожар, уничтоживший 200 тюков (40 тонн) сена сельхозпредприятия. Полицейские установили, что поджог совершил пятиклассник.



Вечером 29 мая школьник с друзьями гулял недалеко от места хранения кормов. Играя с огнём, ребёнок допустил возгорание сухой травы, после чего пламя перекинулось на сено.



Пожар потушили прибывшие пожарные расчёты и работники пострадавшей организации.



В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный в результате инцидента. По предварительным оценкам, он может составить около 100 тысяч рублей.



- По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям родителей будет дана правовая оценка, а также рассмотрен вопрос о характере профилактических мероприятий, необходимых для недопущения подобных случаев в дальнейшем. Ранее указанная семья в поле зрения полиции не попадала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

