Ущерб составил около 100 тысяч рублей
В Усольском районе Иркутской области произошёл пожар, уничтоживший 200 тюков (40 тонн) сена сельхозпредприятия. Полицейские установили, что поджог совершил пятиклассник.
Вечером 29 мая школьник с друзьями гулял недалеко от места хранения кормов. Играя с огнём, ребёнок допустил возгорание сухой травы, после чего пламя перекинулось на сено.
Пожар потушили прибывшие пожарные расчёты и работники пострадавшей организации.
В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный в результате инцидента. По предварительным оценкам, он может составить около 100 тысяч рублей.
- По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям родителей будет дана правовая оценка, а также рассмотрен вопрос о характере профилактических мероприятий, необходимых для недопущения подобных случаев в дальнейшем. Ранее указанная семья в поле зрения полиции не попадала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 31.05.2021
Ущерб составил около 100 тысяч рублей
Происшествия, 31.05.2021
Во время обысков у осуждённого нашли телефон и сим-карту
Автомобиль «ВАЗ» опрокинулся
Бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались
Автомобиль девушки опрокинулся
Упавшую туристку унесло течением от своей группы
Вор снял гвозди с оконных рам
Появилось видео трагического пожара
Пассажиры заметили бесхозную коробку
Организован проезд по одной полосе
Иномарка водителя опрокинулась
Участником аварии стал автобус маршрута №3
Потерпевший скончался от ожогового шока
Возможно, пострадавшая сломала ногу
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец