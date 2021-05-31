 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии

В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время обысков у осуждённого нашли телефон и сим-карту

В Иркутской области разоблачили осуждённого, который проворачивал аферы при помощи сайтов бесплатных объявлений. Он обманом завладел деньгами как минимум восьми человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ноябре и декабре 2020 года в дежурные части полиции в разных районах Иркутской области поступили сообщения от граждан о том, что телефонный собеседник, выдавая себя за продавца иномарки, похитил их деньги.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к содеянному может быть причастен 22-летний осуждённый, отбывающий наказание за аналогичное преступление в колонии-поселении в Тайшетском районе. В ходе обыска у него изъяли сотовый телефон и сим-карту.

По версии сыщиков, на сайтах «Авито» и «Дром» он выставлял объявление о продаже машины «Honda Fit» по заниженной цене. Затем получал предоплату от заинтересовавшихся покупателей и переставал выходить с ними на связь. Люди перечисляли ему задаток в размере от 3 до более чем 90 тысяч рублей, после чего продавец переставал отвечать на звонки.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество. Ход и результаты следствия контролируют органы прокуратуры.


осужденные мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена
В Иркутской области пятиклассник сжёг 40 тонн сена
Происшествия, 31.05.2021
Ущерб составил около 100 тысяч рублей
В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии
В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии
Происшествия, 31.05.2021
Во время обысков у осуждённого нашли телефон и сим-карту
В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов
В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов
Происшествия, 30.05.2021
Бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались
В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава
В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава
Происшествия, 30.05.2021
Упавшую туристку унесло течением от своей группы
В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы
В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы
Происшествия, 29.05.2021
 Пассажиры заметили бесхозную коробку
Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло
Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло
Происшествия, 29.05.2021
Организован проезд по одной полосе
В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
Происшествия, 29.05.2021
Иномарка водителя опрокинулась 
В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
Происшествия, 28.05.2021
Участником аварии стал автобус маршрута №3
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Происшествия, 28.05.2021
Потерпевший скончался от ожогового шока
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
Происшествия, 28.05.2021
Возможно, пострадавшая сломала ногу
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Происшествия, 28.05.2021
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^