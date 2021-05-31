В Иркутской области осуждённый продавал несуществующую «Хонду» из колонии

Во время обысков у осуждённого нашли телефон и сим-карту



В Иркутской области разоблачили осуждённого, который проворачивал аферы при помощи сайтов бесплатных объявлений. Он обманом завладел деньгами как минимум восьми человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В ноябре и декабре 2020 года в дежурные части полиции в разных районах Иркутской области поступили сообщения от граждан о том, что телефонный собеседник, выдавая себя за продавца иномарки, похитил их деньги.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к содеянному может быть причастен 22-летний осуждённый, отбывающий наказание за аналогичное преступление в колонии-поселении в Тайшетском районе. В ходе обыска у него изъяли сотовый телефон и сим-карту.



По версии сыщиков, на сайтах «Авито» и «Дром» он выставлял объявление о продаже машины «Honda Fit» по заниженной цене. Затем получал предоплату от заинтересовавшихся покупателей и переставал выходить с ними на связь. Люди перечисляли ему задаток в размере от 3 до более чем 90 тысяч рублей, после чего продавец переставал отвечать на звонки.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество. Ход и результаты следствия контролируют органы прокуратуры.





