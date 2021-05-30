Три человека пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области

Автомобиль «ВАЗ» опрокинулся
29 мая в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
По предварительной информации, около 18:40 на трассе в районе села Мурино 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением. Его автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась самому водителю и двум пассажирам автомобиля, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Автомобиль «ВАЗ» опрокинулся
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