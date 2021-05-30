Три человека пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области





29 мая в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП, в котором пострадали три человека.По предварительной информации, около 18:40 на трассе в районе села Мурино 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением. Его автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась самому водителю и двум пассажирам автомобиля, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.