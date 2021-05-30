 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

28 мая

Популярное

В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов

В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались

Ночью 26 мая в дежурную часть ГИБДД позвонили бдительные улан-удэнцы. Они рассказали об автомобиле «Ниссан», которым, по всей видимости, управляет пьяный водитель. Экипаж ДПС направился на место для проверки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Во дворах многоквартирных домов на улице Тобольская сотрудники ГИБДД заметили этот автомобиль. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.

Затем, бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались. Однако девушка-водитель далеко убежать не смогла, её автоинспектор догнал.

При проверке выяснилось, что водительских прав 26-летняя горожанка не имеет. Также по результатам освидетельствования подтвердилось состояние опьянения девушки.



Был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушных граждан, которые не оставили без внимания опасное поведение водителя и своевременно сообщили в полицию.

алкогольное опьянение водители ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов
В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов
Происшествия, 30.05.2021
Бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались
В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава
В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава
Происшествия, 30.05.2021
Упавшую туристку унесло течением от своей группы
В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы
В Улан-Удэ оцепляли автобус и часть улицы
Происшествия, 29.05.2021
 Пассажиры заметили бесхозную коробку
Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло
Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло
Происшествия, 29.05.2021
Организован проезд по одной полосе
В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
В Бурятии в ДТП погиб водитель без прав
Происшествия, 29.05.2021
Иномарка водителя опрокинулась 
В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
Происшествия, 28.05.2021
Участником аварии стал автобус маршрута №3
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту
Происшествия, 28.05.2021
Потерпевший скончался от ожогового шока
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
Происшествия, 28.05.2021
Возможно, пострадавшая сломала ногу
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Происшествия, 28.05.2021
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец
Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка
Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка
Происшествия, 28.05.2021
Взломщик сломал руками рольставни магазина
В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар
В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар
Происшествия, 28.05.2021
Площадь пожара превысила 3,7 тысяч квадратных метров
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
Происшествия, 28.05.2021
Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^