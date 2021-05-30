В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов

Ночью 26 мая в дежурную часть ГИБДД позвонили бдительные улан-удэнцы. Они рассказали об автомобиле «Ниссан», которым, по всей видимости, управляет пьяный водитель. Экипаж ДПС направился на место для проверки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Во дворах многоквартирных домов на улице Тобольская сотрудники ГИБДД заметили этот автомобиль. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.
Затем, бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались. Однако девушка-водитель далеко убежать не смогла, её автоинспектор догнал.
При проверке выяснилось, что водительских прав 26-летняя горожанка не имеет. Также по результатам освидетельствования подтвердилось состояние опьянения девушки.
Был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушных граждан, которые не оставили без внимания опасное поведение водителя и своевременно сообщили в полицию.