В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель удирала от автоинспекторов





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03)



Был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушных граждан, которые не оставили без внимания опасное поведение водителя и своевременно сообщили в полицию.



Был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушных граждан, которые не оставили без внимания опасное поведение водителя и своевременно сообщили в полицию.

Ночью 26 мая в дежурную часть ГИБДД позвонили бдительные улан-удэнцы. Они рассказали об автомобиле «Ниссан», которым, по всей видимости, управляет пьяный водитель. Экипаж ДПС направился на место для проверки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Во дворах многоквартирных домов на улице Тобольская сотрудники ГИБДД заметили этот автомобиль. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.Затем, бросив автомобиль, водитель и пассажиры разбежались. Однако девушка-водитель далеко убежать не смогла, её автоинспектор догнал.При проверке выяснилось, что водительских прав 26-летняя горожанка не имеет. Также по результатам освидетельствования подтвердилось состояние опьянения девушки.