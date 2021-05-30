В Иркутской области в ДТП погибла 25-летняя девушка

Автомобиль девушки опрокинулся
Сегодня утром в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП.
Около 7.35 часов опрокинулся автомобиль «Тойота Премио», которым управляла 25-летняя девушка. Она ехала со стороны села Свердлово в направлении села Тугутуй.
Девушка от полученных ранений погибла. Она скончалась на месте, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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