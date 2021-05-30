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В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава

В Бурятии девушка едва не погибла во время сплава
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Упавшую туристку унесло течением от своей группы

28 мая в Тункинском районе Бурятии на реке Иркут едва не произошла трагедия. Перевернулся надувной рафт, на котором сплавлялась компания из четырёх человек. Одну девушку из компании, упавшую в реку, унесло течением.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что сообщение об инциденте поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

К счастью, помощь спасателей не потребовалась. Девушку, которую несло по реке, вытащила из воды другая сплавляющаяся группа.

Протекающие в Тункинском районе горные реки очень популярны у рафтеров. В сезон сюда устремляются экстремалы, многие из других регионов. Здесь есть и спокойные участки, где можно обучаться рафтингу, и обилие порогов и перекатов.

Несколько лет назад при сплаве на ещё одной горной реке Китой погиб турист из Хабаровского края
экстремальные виды спорта сплав
 
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