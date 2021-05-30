Вор снял гвозди с оконных рам
В Баргузинском районе Бурятии раскрыли кражу компьютера из административного здания сельского поселения. Об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.
Вором оказался неработающий, ранее не судимый 19-летний местный житель. Он пояснил, что вечером, проходя мимо административного здания, решил украсть «что-то ценное».
Аккуратно сняв гвозди с оконных рам, молодой человек проник внутрь помещения и стащил компьютер. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Украденный компьютер у него изъяли. Свою вину парень признал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». По данной статье предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Житель Бурятии залез в административное здание за «чем-нибудь ценным»
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