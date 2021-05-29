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Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло

Дорогу в Окинском районе Бурятии снова размыло
Происшествия, 
Организован проезд по одной полосе

Сегодня ночью размыло дорогу «Монды-Орлик» на 91 км. После аварийно - восстановительных работ движение частично восстановлено. Проезд организован по одной полосе, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно эту дорогу уже размывало. 18 мая из-за резкого потепления и обильных дождей на горных участках резко растаял снег. В результате размыло дорогу на 91 км автомобильной дороги Монды-Орлик. Также, на 92 км были повреждены пролёты моста.

Оказалось нарушено автомобильное сообщение с шестью сёлами: Орлик, Сорок, Хара-Хужир, Саяны, Хужир, Алаг-Шулун.В тот же день в Окинском районе был введён режим ЧС.

Вскоре движение было восстановлено. 
дороги
 
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