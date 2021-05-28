В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус

Сегодня около 9:30 на перекрёстке улиц Николая Петрова и Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.







По предварительным данным, со стороны автозаправочной станции выезжал автомобиль Kia под управлением пожилой женщины. Она не предоставила преимущество движения маршрутному автобусу Hyundai County, который двигался по маршруту № 3. Автомобиль и маршрутка столкнулись.



В иномарке находился ребёнок. Его, по словам свидетелей происшествия, увезли для осмотра. Медицинская помощь женщине-водителю не понадобилась. Также не пострадал никто из пассажиров автобуса.



















