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В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус

В Улан-Удэ женщина на KIA врезалась в автобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участником аварии стал автобус маршрута №3

Сегодня около 9:30 на перекрёстке улиц Николая Петрова и Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.


По предварительным данным, со стороны автозаправочной станции выезжал автомобиль Kia под управлением пожилой женщины. Она не предоставила преимущество движения маршрутному автобусу Hyundai County, который двигался по маршруту № 3. Автомобиль и маршрутка столкнулись.

В результате ДТП автомобиль Kia отбросило на обочину.

В иномарке находился ребёнок. Его, по словам свидетелей происшествия, увезли для осмотра. Медицинская помощь женщине-водителю не понадобилась. Также не пострадал никто из пассажиров автобуса.






Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая на Элеваторе столкнулись маршрутка и трамвай.

В апреле водитель муниципального автобуса маршрута №10 сбил 16-летнюю девушку, за что его уволили.
ДТП
 
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