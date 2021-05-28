Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка

Сегодня ночью сработала охранная сигнализация в магазине в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.
Сотрудники вневедомственной охраны через считанные минуты прибыли на охраняемый продуктовый магазин. В темноте группа задержания увидела человека, который при виде автомобиля побежал в проулки.
В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего.
При осмотре магазина обнаружили взломанные и открытые рольставни входной двери.
Задержанный 30-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сознался, что пытался проникнуть в магазин, чтобы украсть алкоголь. Мужчина сломал руками рольставни, но входную дверь взломать не успел.
Причиной преступления стало желание продолжить распивать спиртное в день рождения своего ребёнка.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.