Житель Бурятии пошёл на взлом в честь дня рождения ребёнка

Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.





Сегодня ночью сработала охранная сигнализация в магазине в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны через считанные минуты прибыли на охраняемый продуктовый магазин. В темноте группа задержания увидела человека, который при виде автомобиля побежал в проулки.В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего.При осмотре магазина обнаружили взломанные и открытые рольставни входной двери.Задержанный 30-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сознался, что пытался проникнуть в магазин, чтобы украсть алкоголь. Мужчина сломал руками рольставни, но входную дверь взломать не успел.Причиной преступления стало желание продолжить распивать спиртное в день рождения своего ребёнка.