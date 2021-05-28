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В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар

В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара превысила 3,7 тысяч квадратных метров

Сегодня утром загорелось неэксплуатируемое здание в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Общая площадь пожара составила 3 750 кв.м.

В 9:35 пожар полностью потушен. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что горела сортировочная площадка и крыша бывшего цеха деревообработки.

На место выезжали пожарные, а также пожарный поезд станции Новый Уоян. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали распространиться огню по всему двухэтажному цеху.

Огонь уничтожил сортировочную площадку и кровлю бывшего цеха на площади 3750 квадратных метров.

Предположительной причиной пожара назван поджог. Виновные устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на Верхней Берёзовке. Погиб мужчина. Женщина с ребёнком получили травмы, выпрыгнув с третьего этажа.

Площадь пожара превысила 280 квадратных метров.


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