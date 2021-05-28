В Бурятии произошёл ещё один крупный пожар

Площадь пожара превысила 3,7 тысяч квадратных метров
Сегодня утром загорелось неэксплуатируемое здание в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Общая площадь пожара составила 3 750 кв.м.
В 9:35 пожар полностью потушен. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что горела сортировочная площадка и крыша бывшего цеха деревообработки.
На место выезжали пожарные, а также пожарный поезд станции Новый Уоян. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали распространиться огню по всему двухэтажному цеху.
Огонь уничтожил сортировочную площадку и кровлю бывшего цеха на площади 3750 квадратных метров.
Предположительной причиной пожара назван поджог. Виновные устанавливаются.
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