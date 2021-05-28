Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера
Накануне, 27 мая, в городе Усть-Кут произошёл разлив дизельного топлива в реку.
- При загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив топлива в незначительном количестве. По данному факту органом дознания проводится предварительная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.
Издание «Верблюд в огне», ссылаясь на документ-донесение работника о происшествии, сообщает, что объём вытекшего топлива уточняется.
- По предварительной информации утекло до 100 литров. Предположительная причина — техническая неисправность на судне, говорится в документе, - сообщает издание.
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
Происшествия, Фото:
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