В Иркутской дизельное топливо попало в реку

Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера



Накануне, 27 мая, в городе Усть-Кут произошёл разлив дизельного топлива в реку.



- При загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив топлива в незначительном количестве. По данному факту органом дознания проводится предварительная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.



Издание «Верблюд в огне», ссылаясь на документ-донесение работника о происшествии, сообщает, что объём вытекшего топлива уточняется.



- По предварительной информации утекло до 100 литров. Предположительная причина — техническая неисправность на судне, говорится в документе, - сообщает издание.

