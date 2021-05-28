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В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП

В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Маленькая девочка погибла в столкновении авто и поезда

В Забайкальском крае суд вынес обвинительный приговор 32-летней жительнице Улетовского района, чья дочь погибла в столкновении поезда и машины.

Трагедия произошла 8 февраля 2021 года на железнодорожном переезде в селе Домна. Женщина, не имеющая водительских прав и к тому же находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля. На путях она проигнорировала красный сигнал светофора. В результате в её машину врезался поезд.

Четырёхлетняя дочь женщины, которая находилась в машине без удерживающего устройства, погибла. Девочка скончалась в больнице. 

Её мать признана виновной по статье «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

- Приговором суда подсудимой назначено 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также она лишена на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
смерть ДТП алкогольное опьянение
 
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