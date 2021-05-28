 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Иркутской области раскрыли масштабную схему махинаций в сфере ЖКХ

В Иркутской области раскрыли масштабную схему махинаций в сфере ЖКХ
Происшествия, 
Девять человек задержали за махинации на 50 млн

В Иркутской области полицейские задержали девять человек по подозрению в коммерческом подкупе на сумму более 50 миллионов рублей.

Предварительно установлено, что в противоправной схеме участвовали руководители крупнейших управляющих компаний региона. Данные организации обслуживают свыше 1,5 тысячи домов в Иркутске, что составляет около 25 процентов всего жилого фонда города.

- Злоумышленники действовали следующим образом. Руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков, оказывающих услуги по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от 5 до 10 процентов от выплачиваемых средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Таким образом, с июля 2019 года данные компании ежемесячно пополняли так называемую чёрную кассу суммами от 3 до 5 миллионов рублей. Часть этих денег передавалась предполагаемому лидеру группы – предпринимателю из Санкт-Петербурга, а также учредителям нескольких юридических лиц. Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний. По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Пятерым подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё четверо помещены под домашний арест.

- В офисах организаций и по местам проживания фигурантов проведено 52 обыска. Изъята документация и иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.
Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

управляющие компании ЖХК коммерческий подкуп
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской дизельное топливо попало в реку
В Иркутской дизельное топливо попало в реку
Происшествия, 28.05.2021
Инцидент произошёл при загрузке топливом танкера
В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП
В Забайкалье женщина сядет на 6 лет за гибель дочери в ДТП
Происшествия, 28.05.2021
Маленькая девочка погибла в столкновении авто и поезда  
Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч
Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Женщина поверила и фальшивому сотруднику банку, и фальшивому следователю
В Бурятии группа сельчан массово рубила лес
В Бурятии группа сельчан массово рубила лес
Происшествия, 28.05.2021
Ущерб лесному фонду составил 1,3 млн рублей
В Иркутской области фермера задержали за дачу взятки в 200 тысяч
В Иркутской области фермера задержали за дачу взятки в 200 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Взятку получила начальник отдела министерства лесного комплекса
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 28.05.2021
Первыми на место прибыли добровольные пожарные
В Улан-Удэ на страшном пожаре один человек погиб, трое пострадали
В Улан-Удэ на страшном пожаре один человек погиб, трое пострадали
Происшествия, 28.05.2021
Площадь пожара превысила 280 квадратных метров
В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП
В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП
Происшествия, 28.05.2021
Из-за отсутствия опыта юный водитель опрокинул автомобиль в кювет
В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Сотрудники МВД завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Происшествия, 28.05.2021
Пожар действовал в Заиграевском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^