В Иркутской области раскрыли масштабную схему махинаций в сфере ЖКХ

- Злоумышленники действовали следующим образом. Руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков, оказывающих услуги по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от 5 до 10 процентов от выплачиваемых средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





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В Иркутской области полицейские задержали девять человек по подозрению в коммерческом подкупе на сумму более 50 миллионов рублей.Предварительно установлено, что в противоправной схеме участвовали руководители крупнейших управляющих компаний региона. Данные организации обслуживают свыше 1,5 тысячи домов в Иркутске, что составляет около 25 процентов всего жилого фонда города.Таким образом, с июля 2019 года данные компании ежемесячно пополняли так называемую чёрную кассу суммами от 3 до 5 миллионов рублей. Часть этих денег передавалась предполагаемому лидеру группы – предпринимателю из Санкт-Петербурга, а также учредителям нескольких юридических лиц. Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний. По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Пятерым подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё четверо помещены под домашний арест.- В офисах организаций и по местам проживания фигурантов проведено 52 обыска. Изъята документация и иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.