В Бурятии группа сельчан массово рубила лес

Подозреваемые были задержаны во время очередной незаконной рубки. В тот момент у них изъяли два трактора, грузовой и легковой автомобили, бензопилы и древесину объемом более 30 кубометров.



В настоящее время материалы по уголовному делу направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.





Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В ходе следствия установлено, что 39-летний ранее судимый уроженец Еравнинского района привлёк шестерых знакомых сельчан в возрасте от 36 до 40 лет к незаконным вырубкам леса. Они орудовали с февраля по июнь 2020 года. При этом один из мужчин был индивидуальным предпринимателем и имел разрешения на рубку деревьев на других делянах.Незаконно вырубленный лес сбывали на пункты приёма и отгрузки древесины, а также на пилорамы Еравнинского района.Всего же следователи установили семь эпизодов незаконных рубок деревьев. Общий ущерб составил 1 млн 300 тысяч рублей.