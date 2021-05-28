Пожар произошёл в Заиграево
Вчера в посёлке Заиграево в Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом.
- На момент прибытия пожарных горела крыша дома и веранда одной из квартир. К ликвидации пожара также были привлечены огнеборцы военной части посёлка Заиграево. Открытое горение было ликвидировано приблизительно за 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара крыша дома сгорела полностью, одна веранда выгорела изнутри, повреждена наружная стена второй.
Причиной произошедшего, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар, на котором один человек погиб, ещё трое пострадали.
В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома
Происшествия, Фото:
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