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В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома

В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Заиграево

Вчера в посёлке Заиграево в Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом.

- На момент прибытия пожарных горела крыша дома и веранда одной из квартир. К ликвидации пожара также были привлечены огнеборцы военной части посёлка Заиграево. Открытое горение было ликвидировано приблизительно за 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара крыша дома сгорела полностью, одна веранда выгорела изнутри, повреждена наружная стена второй.

Причиной произошедшего, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар, на котором один человек погиб, ещё трое пострадали.
пожар
 
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