В Иркутской области пьяный водитель врезался в забор

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель с трудом стоял на ногах



В городе Тулун сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности местного жителя за езду в нетрезвом виде.



Вчера сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, врезавшийся в забор жилого дома. 48-летний пьяный водитель сильно шатался и с трудом стоял на ногах.



- Мне домой надо… - лишь ответил он автоинспекторам.



Затем признался, что пил водку.



- По результатам процедуры медицинского освидетельствования установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством в срок от 1,5 до 2 лет, а также административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную автостоянку.





