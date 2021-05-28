Водитель с трудом стоял на ногах
В городе Тулун сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности местного жителя за езду в нетрезвом виде.
Вчера сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, врезавшийся в забор жилого дома. 48-летний пьяный водитель сильно шатался и с трудом стоял на ногах.
- Мне домой надо… - лишь ответил он автоинспекторам.
Затем признался, что пил водку.
- По результатам процедуры медицинского освидетельствования установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством в срок от 1,5 до 2 лет, а также административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную автостоянку.
В Иркутской области пьяный водитель врезался в забор
Происшествия, Фото:
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