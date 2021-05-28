Первыми на место прибыли добровольные пожарные
Днём 27 мая в улусе Могсохон Кижингинского района Бурятии загорелся жилой дом.
- На момент прибытия добровольных пожарных горело неэксплуатируемое строение, пламя распространялось на жилой дом. Совместными усилиями добровольных пожарных, местных жителей и пожарных возгорание было ликвидировано, уничтожения жилого дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Неэксплуатируемый дом уничтожен. Также поврежден угол жилого дома.
Причиной произошедшего, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на крупном пожаре в Улан-Удэ один человек погиб, ещё трое пострадали.
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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