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Житель Бурятии украл деньги, подглядев CVC-код чужой карты

Житель Бурятии украл деньги, подглядев CVC-код чужой карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл на кассе магазина

22-летний житель Северобайкальска украл деньги с чужой карты, проявив изобретательность.

Это уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража», находится в производстве следствия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё произошло 17 июля, когда 57-летний мужчина, расплачиваясь за покупки в магазине, забыл банковскую карту на кассе. Рядом стоявший 22-летний молодой человек карту не взял, однако запомнил её данные и CVC-код на обороте.

Придя домой, молодой человек с помощью выученных данных заказал себе монитор, аксессуары для компьютера и сотового телефона. В общей сумме он потратил 47 тысяч рублей с чужой карты.

При оформлении заказа хозяину банковской карты пришло смс-оповещение о совершении покупки. Для предотвращения дальнейших списаний мужчина сразу же заблокировал платежное средство в ближайшем отделении банка.

Полицейские задержали молодого человека. Ранее он не был судим. Известно, что задержанный не работает и увлекается компьютерными играми.



кража
 
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