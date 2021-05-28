Инцидент произошёл на кассе магазина
22-летний житель Северобайкальска украл деньги с чужой карты, проявив изобретательность.
Это уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража», находится в производстве следствия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всё произошло 17 июля, когда 57-летний мужчина, расплачиваясь за покупки в магазине, забыл банковскую карту на кассе. Рядом стоявший 22-летний молодой человек карту не взял, однако запомнил её данные и CVC-код на обороте.
Придя домой, молодой человек с помощью выученных данных заказал себе монитор, аксессуары для компьютера и сотового телефона. В общей сумме он потратил 47 тысяч рублей с чужой карты.
При оформлении заказа хозяину банковской карты пришло смс-оповещение о совершении покупки. Для предотвращения дальнейших списаний мужчина сразу же заблокировал платежное средство в ближайшем отделении банка.
Полицейские задержали молодого человека. Ранее он не был судим. Известно, что задержанный не работает и увлекается компьютерными играми.
Житель Бурятии украл деньги, подглядев CVC-код чужой карты
Происшествия, Фото:
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