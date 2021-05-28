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В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП

В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Из-за отсутствия опыта юный водитель опрокинул автомобиль в кювет

26 мая в Усть-Кутском районе Иркутской области ДТП совершил пьяный 16-летний школьник.

По предварительным данным, подросток сел за руль автомашины «Форд Рейнджер».

- По причине отсутствия навыка вождения, двигаясь по улице Солнечная посёлка Верхнемарково, подросток не учёл погодные условия, а также характеристики транспортного средства. Он не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель и его 20-летняя пассажирка получили травмы. «Скорая» увезла их в больницу.


Полицейские установили, что школьник был пьян. Составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.


ДТП алкогольное опьянение
 
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