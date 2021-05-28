В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП

В результате происшествия несовершеннолетний водитель и его 20-летняя пассажирка получили травмы. «Скорая» увезла их в больницу.







26 мая в Усть-Кутском районе Иркутской области ДТП совершил пьяный 16-летний школьник.По предварительным данным, подросток сел за руль автомашины «Форд Рейнджер».- По причине отсутствия навыка вождения, двигаясь по улице Солнечная посёлка Верхнемарково, подросток не учёл погодные условия, а также характеристики транспортного средства. Он не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.Полицейские установили, что школьник был пьян. Составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.