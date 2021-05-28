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В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч

В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники МВД завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора управляющей компании в Северобайкальске, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе расследования установлено, что в 2016-2017 году гендиректор похитила крупную сумму вверенных ей денег.

- Руководитель управляющей компании присвоила полученные под отчёт более 400 тысяч рублей путём представления ложных сведений для внесения в авансовые отчёты, - пояснили в МВД.

Были проведены обыски, бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы, допрошены свидетели.

Сейчас женщина покинула пост гендиректора «управляшки». Ей было предъявлено обвинение по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Для обеспечения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемой.

Расследованием занималась следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Бурятии.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
управляющие компании присвоение с использованием служебного положения
 
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