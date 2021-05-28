Сотрудники МВД завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы
Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора управляющей компании в Северобайкальске, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе расследования установлено, что в 2016-2017 году гендиректор похитила крупную сумму вверенных ей денег.
- Руководитель управляющей компании присвоила полученные под отчёт более 400 тысяч рублей путём представления ложных сведений для внесения в авансовые отчёты, - пояснили в МВД.
Были проведены обыски, бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы, допрошены свидетели.
Сейчас женщина покинула пост гендиректора «управляшки». Ей было предъявлено обвинение по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Для обеспечения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемой.
Расследованием занималась следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Бурятии.
Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за отсутствия опыта юный водитель опрокинул автомобиль в кювет
Сотрудники МВД завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы
Пожар действовал в Заиграевском районе
Мужчина получил взятку в 60 тысяч
Объявление разместил одноклассник школьницы
Вор совершил кражу, когда коллеги ушли на обед
Бывший полицейский будет сидеть 11 лет
Вор украл квадроцикл, так как устал идти
Разлилась река Бирюса
Погибший мужчина получил обширные ожоги по всему телу
Лихач пытался удрать по федеральной трассе
Подросток внезапно выскочил перед машиной
Горевший дом был сильно задымлён
Нечистых на руку охранников уличила их коллега