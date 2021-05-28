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В Бурятии лесной пожар потушили за три часа

В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар действовал в Заиграевском районе

В Заиграевском районе Бурятии вчера был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 15 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.

Специалисты остановили распространение огня и ликвидировали пожар через три часа после его обнаружения. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га.

На утро 28 мая новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.

В республике действует особый противопожарный режим.
лесные пожары
 
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