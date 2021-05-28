В Бурятии лесной пожар потушили за три часа

Пожар действовал в Заиграевском районе



В Заиграевском районе Бурятии вчера был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 15 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.



Специалисты остановили распространение огня и ликвидировали пожар через три часа после его обнаружения. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га.



На утро 28 мая новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим.

