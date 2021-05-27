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Конфискованная в Бурятии взятка пополнит бюджет

Конфискованная в Бурятии взятка пополнит бюджет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина получил взятку в 60 тысяч

Прокурор Мухоршибирского района Бурятии обратился в суд с исковым заявлением к мужчине о взыскании средств, полученных преступным путём, в доход государства.

Приговором суда этот мужчина был признан виновным в получении взятки в 60 тысяч рублей.

- Прокурор, со ссылкой на нормы Уголовного кодекса РФ, предусматривающего возможность конфискации денег, полученных в виде взятки, просил взыскать в доход Российской Федерации с осужденного полученные денежные средства, - отметили в районном суде.

Суд принял решение об удовлетворении иска. С мужчины в казну государства взыскано более 60 тысяч рублей, а также судебные расходы по уплате госпошлины.
взятка
 
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