Конфискованная в Бурятии взятка пополнит бюджет

Мужчина получил взятку в 60 тысяч



Прокурор Мухоршибирского района Бурятии обратился в суд с исковым заявлением к мужчине о взыскании средств, полученных преступным путём, в доход государства.



Приговором суда этот мужчина был признан виновным в получении взятки в 60 тысяч рублей.



- Прокурор, со ссылкой на нормы Уголовного кодекса РФ, предусматривающего возможность конфискации денег, полученных в виде взятки, просил взыскать в доход Российской Федерации с осужденного полученные денежные средства, - отметили в районном суде.



Суд принял решение об удовлетворении иска. С мужчины в казну государства взыскано более 60 тысяч рублей, а также судебные расходы по уплате госпошлины.

