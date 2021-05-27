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В Иркутске полицейский торговал наркотиками

В Иркутске полицейский торговал наркотиками
Происшествия,  Фото:из архива
Бывший полицейский будет сидеть 11 лет

В Иркутске вынесен приговор 30-летнему бывшему сотруднику органов внутренних дел, который оказался наркосбытчиком.

Установлено, что летом 2019 года помощник оперативного дежурного одного из отделов МУ МВД России «Иркутское», в свободное от службы время, сбывал синтетические наркотики.

- Данные факты были выявлены в результате мероприятий, проведённых сотрудниками оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. По результатам проведенной служебной проверки он был незамедлительно уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Приговором Кировского районного суда Иркутска мужчина признан виновным. Ему назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



наркотики полиция
 
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