В Иркутске полицейский торговал наркотиками

Происшествия, Фото: из архива

Бывший полицейский будет сидеть 11 лет



В Иркутске вынесен приговор 30-летнему бывшему сотруднику органов внутренних дел, который оказался наркосбытчиком.



Установлено, что летом 2019 года помощник оперативного дежурного одного из отделов МУ МВД России «Иркутское», в свободное от службы время, сбывал синтетические наркотики.



- Данные факты были выявлены в результате мероприятий, проведённых сотрудниками оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. По результатам проведенной служебной проверки он был незамедлительно уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Приговором Кировского районного суда Иркутска мужчина признан виновным. Ему назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.







