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В Улан-Удэ собака помогла раскрыть кражу квадроцикла

В Улан-Удэ собака помогла раскрыть кражу квадроцикла
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор украл квадроцикл, так как устал идти

Утром 23 мая в полицию Октябрьского района обратилась 33-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что ночью из её ограды украли квадроцикл стоимостью 50 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с инспектором-кинологом. Старший лейтенант полиции Антон Кузнецов пустил овчарку по кличке Макс по запаховому следу. Пёс, пройдя по улице, привел полицейского к дому, который находится недалёко. И, действительно, во дворе обнаружили украденный квадроцикл.

Ранее судимый 22-летний задержанный хозяин дома рассказал следователю, что ночью он возвращался от знакомых. Проходя мимо соседского дома и зная, что у них имеется квадроцикл, молодой человек решил украсть его. «Устал идти пешком», - объяснил он.

Зайдя через незапертую калитку молодой человек выкатил квадроцикл и поехал к себе домой. Добравшись до дома, он лег спать, планируя позже ещё покататься.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.

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