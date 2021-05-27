В Улан-Удэ собака помогла раскрыть кражу квадроцикла

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.







Утром 23 мая в полицию Октябрьского района обратилась 33-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что ночью из её ограды украли квадроцикл стоимостью 50 тысяч рублей.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с инспектором-кинологом. Старший лейтенант полиции Антон Кузнецов пустил овчарку по кличке Макс по запаховому следу. Пёс, пройдя по улице, привел полицейского к дому, который находится недалёко. И, действительно, во дворе обнаружили украденный квадроцикл.Ранее судимый 22-летний задержанный хозяин дома рассказал следователю, что ночью он возвращался от знакомых. Проходя мимо соседского дома и зная, что у них имеется квадроцикл, молодой человек решил украсть его. «Устал идти пешком», - объяснил он.Зайдя через незапертую калитку молодой человек выкатил квадроцикл и поехал к себе домой. Добравшись до дома, он лег спать, планируя позже ещё покататься.