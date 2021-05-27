В селе в Иркутской области подтопило 18 участков

Разлилась река Бирюса
В Иркутской области в селе Бирюса, находящемся в четырёх километрах от города Бирюсинск, резко повысился уровень реки. Подтоплено 18 приусадебных участков в пониженных участках местности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Подтопленных жилых домов нет. Всего в селе 124 жилых дома, в которых проживают 440 человек, из них 103 ребёнка.
На месте находится оперативная группа пожарно-спасательного и спасатели.
Уровень воды в реке Бирюсе составляет 407 сантиметров (критическая отметка - 400 сантиметров). Организовано круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой.
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