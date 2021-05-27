В Ангарске пьяного водителя задержали спустя 15 километров погони

Накануне днём на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Ангарске сотрудники ДПС заметили автомобиль «Хонда Партнер», движущийся на высокой скорости. Инспекторы попытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей.





Задержать нарушителя удалось спустя почти 15 километров погони.







Сотрудники ГИБДД направились вслед за нарушителем. Через громкоговорящее устройство они неоднократно требовали лихача прекратить движение.Водителем оказался 28-летний житель города Черемхово. Он прошёл процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат которой показал 0,868 мг/л. Это в 5,5 раз превышает допустимую норму содержания алкоголя в организме.В отношении нарушителя пока составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП РФ за неоплату четырех административных штрафов в установленный законом срок, по статье 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Автомобиль помещён на арестплощадку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.