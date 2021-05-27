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В Бурятии охранники обокрали собственный завод

В Бурятии охранники обокрали собственный завод
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нечистых на руку охранников уличила их коллега

26 мая в отдел полиции в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии поступило заявление о краже с территории производственного предприятия. Директор завода сообщила, что работники украли обрезки металлической арматуры, рассказали в МВД по Бурятии.

Полицейские выехали на место происшествия. Выяснилось, что двое охранников 51 года и 52 лет, приметив металлические обломки, решили украсть их. Вечером, когда все рабочие отправились по домам, они собрали их в мешки. Затем перекинули мешки через забор на участке, не охватываемом камерами наблюдения.

Всего они стащили 160 килограммов металлического лома. Мужчины планировали увезти украденное в пункт приёма металла.

Однако утром следующего дня при погрузке мешков в машину охранников уличила коллега и сообщила о происшедшем руководителю. Директор, в свою очередь, вызвала полицию.

Ущерб оценён на сумму более двух тысяч рублей. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Они признали свою вину.


кража
 
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