В Бурятии охранники обокрали собственный завод

Нечистых на руку охранников уличила их коллега



26 мая в отдел полиции в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии поступило заявление о краже с территории производственного предприятия. Директор завода сообщила, что работники украли обрезки металлической арматуры, рассказали в МВД по Бурятии.



Полицейские выехали на место происшествия. Выяснилось, что двое охранников 51 года и 52 лет, приметив металлические обломки, решили украсть их. Вечером, когда все рабочие отправились по домам, они собрали их в мешки. Затем перекинули мешки через забор на участке, не охватываемом камерами наблюдения.



Всего они стащили 160 килограммов металлического лома. Мужчины планировали увезти украденное в пункт приёма металла.



Однако утром следующего дня при погрузке мешков в машину охранников уличила коллега и сообщила о происшедшем руководителю. Директор, в свою очередь, вызвала полицию.



Ущерб оценён на сумму более двух тысяч рублей. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Они признали свою вину.





