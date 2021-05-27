В Иркутской области девятиклассник на мотоцикле врезался в столб

Девятиклассник получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.







Днём 26 мая в деревне Буреть Усольского района Иркутской области в ДТП попал 15-летний парень, ученик девятого класса. Подросток ехал на мотоцикле «Рейсер». Он не справился с управлением, врезался в столб и опрокинулся.Отец школьника заявил, что не разрешал сыну садиться на мотоцикл.- Мотоцикл я покупал только для себя, - сказал мужчина в беседе с полицейскими.Сотрудники ГИБДД обеспокоены увеличением количества аварий с участием детей-мотоциклистов. С начала года на территории только Усольского района произошло уже три ДТП с участием школьников, управляющими мототранспортом.