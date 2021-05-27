 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

В Иркутской области девятиклассник на мотоцикле врезался в столб

В Иркутской области девятиклассник на мотоцикле врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Юный водитель был госпитализирован

Днём 26 мая в деревне Буреть Усольского района Иркутской области в ДТП попал 15-летний парень, ученик девятого класса. Подросток ехал на мотоцикле «Рейсер». Он не справился с управлением, врезался в столб и опрокинулся.

Девятиклассник получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.


Отец школьника заявил, что не разрешал сыну садиться на мотоцикл.

- Мотоцикл я покупал только для себя, - сказал мужчина в беседе с полицейскими.

Сотрудники ГИБДД обеспокоены увеличением количества аварий с участием детей-мотоциклистов. С начала года на территории только Усольского района произошло уже три ДТП с участием школьников, управляющими мототранспортом.


ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
Происшествия, 27.05.2021
Водитель мопеда, по предварительным данным, получил перелом
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
Происшествия, 27.05.2021
На трамвайных путях произошло очередное ДТП  
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Происшествия, 27.05.2021
Неизвестные зачем-то сломали временную дамбу
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Происшествия, 27.05.2021
На украденные деньги девушка жила на широкую ногу
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
Происшествия, 27.05.2021
Маленький ребёнок схватился за оголённый провод самодельного удлинителя
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Происшествия, 27.05.2021
Преступники убедили перевести деньги с помощью отработанной схемы
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
Происшествия, 27.05.2021
Воры снимали катализаторы с кроссоверов, припаркованных во дворах
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
Происшествия, 27.05.2021
Микроавтобус опрокинулся после столкновения
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
Происшествия, 26.05.2021
Автоавария произошла возле АЗС
В Улан-Удэ детсадовцы заболели кишечной инфекцией
В Улан-Удэ детсадовцы заболели кишечной инфекцией
Происшествия, 26.05.2021
Частный детский сад временно прикрыли
Свидетелям по делу Баира Жамбалова грозит «уголовка» за ложные показания
Свидетелям по делу Баира Жамбалова грозит «уголовка» за ложные показания
Происшествия, 26.05.2021
После вступления приговора в силу следователи займутся лжецами-свидетелями
В Забайкалье похитителей медного кабеля задержали с поличным
В Забайкалье похитителей медного кабеля задержали с поличным
Происшествия, 26.05.2021
В Забайкалье похитителей медного кабеля задержали с поличным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^