В Иркутской области девятиклассник на мотоцикле врезался в столб

Юный водитель был госпитализирован
Днём 26 мая в деревне Буреть Усольского района Иркутской области в ДТП попал 15-летний парень, ученик девятого класса. Подросток ехал на мотоцикле «Рейсер». Он не справился с управлением, врезался в столб и опрокинулся.
Девятиклассник получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Отец школьника заявил, что не разрешал сыну садиться на мотоцикл.
- Мотоцикл я покупал только для себя, - сказал мужчина в беседе с полицейскими.
Сотрудники ГИБДД обеспокоены увеличением количества аварий с участием детей-мотоциклистов. С начала года на территории только Усольского района произошло уже три ДТП с участием школьников, управляющими мототранспортом.
Юный водитель был госпитализирован
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