В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет

- На проезжей части выполнял опасные манёвры и совершил столкновение с автомобилем. В автомобиле ехала семья с ребёнком. Супруга водителя после аварии в шоковом состоянии, плакала. Она беспокоилась за своего ребёнка, который, по её мнению, может получить психическую травму, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.





