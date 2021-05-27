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В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет

В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель мопеда, по предварительным данным, получил перелом

Сегодня утром, примерно в 10:30, в Улан-Удэ, напротив поворота на железнодорожную станцию Медведчиково, водитель мопеда «влетел» в автомобиль Honda Avancier. Машина поворачивала налево, в сторону станции.

Как рассказывают очевидцы, перед аварией водитель мопеда играл в «шашки» на дороге и нарушал правила ПДД.

От удара его выбросило в кювет.

- На проезжей части выполнял опасные манёвры и совершил столкновение с автомобилем. В автомобиле ехала семья с ребёнком. Супруга водителя после аварии в шоковом состоянии, плакала. Она беспокоилась за своего ребёнка, который, по её мнению, может получить психическую травму, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.


Водитель мопеда, по предварительным данным, сломал ногу. Медицинскую помощь ему оказал экипаж «скорой».

Автомобиль и мопед получили серьёзные механические повреждения, к тому же, как выяснилось, у водителя мопеда нет страховки.

Из-за аварии на участке появилась пробка со стороны посёлка Вахмистрово.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая в Селенгинском районе Бурятии насмерть разбились мотоциклист и его пассажир.


ДТП
 
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