Неизвестные зачем-то сломали временную дамбу
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях из-за резкого таяния снега в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии подтопило улицы. Местные жители не могли подобраться к своим домам ни пешком, ни на автомобилях.
- 23 мая в результате таяния снега на хребте «Хамар-Дабан» произошел подъём воды в двух ручьях. В результате чего произошло подтопление Гурульбы. Дело в том, что дома возведены в старом русле ручья, в период маловодья. Несколько лет вода не сходила с гор, и люди выстроили дома на этой территории, - пояснил заместитель директора ГКУ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Николай Заворуев.
Силами самих жителей и местной администрации проводилась работа по обустройству отводного канала вдоль улицы Мира. Благодаря нему вода должна уходить в поля. Также планировались работы по изменению русла ручья выше Гурульбы в сторону Мухинских болот.
Однако вчера вечером в группу «Иволга-инфо. 24/7» от местных жителей поступили тревожные сообщения – улицы вновь оказались в воде. Люди пишут:
«Вода опять прибывает, скоро такая же картина будет! Помогите нам, пожалуйста. С каждой минутой всё больше и больше воды»,
«Вода снова прибывает и прибывает, мы в панике! Только колодцы откачали за свой счёт...»
Администраторы группы связались с республиканским агентством ГО и ЧС. Выяснилось, что неизвестные сломали временную дамбу, которую сделали вчера ночью, чтобы остановить поток воды.
На данный ограждение восстановлено повторно, поток воды остановлен.
- Это временная мера, - отмечают в группе «Иволга-инфо», - Всю воду будут отводить по каналам в сторону полей. Запланированы на предстоящие сутки. Работы по изменению русла ручья выше населённого пункта.
Оперативные службы района работают в авральном режиме.
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Происшествия, Фото:
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