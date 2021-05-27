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Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ

Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Происшествия, 
На украденные деньги девушка жила на широкую ногу

Житель Читы обратился в полицию и заявил о краже 983 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что накануне мужчина продал квартиру и машину. Разделив деньги с супругой, свою часть он хранил на даче.

Во время распития спиртных напитков мужчина показал деньги своей 25-летней соседке. Как раз после её ухода деньги исчезли. Полицейским потерпевший смог сказать только имя подозреваемой и приметы её внешности.

Вскоре полицейские установили личность девушки, однако по месту своего жительства она отсутствовала. Родственники не смогли пояснить, куда именно она уехала.

Сотрудники полиции всё же установили, что девушка уехала в Улан-Удэ. Оперативники выехали в Бурятию и задержали воровку, доставив её обратно в Читу.

Девушка призналась в краже, рассказав, что уехала из Читы к молодому человеку в Улан-Удэ. На украденные деньги она снимала дорогие квартиры, покупала гаджеты и украшения.
кража
 
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