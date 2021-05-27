В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током

Маленький ребёнок схватился за оголённый провод самодельного удлинителя



26 мая в городе Борзя Забайкальского края от удара током умер 10-месячный мальчик.



По данным следствия, в этот день 27-летняя мать находилась дома с шестилетней дочерью и 10-месячным сыном. Когда женщина разговаривала по телефону, её сын, играя, схватился за оголённый провод самодельного электрического удлинителя и получил удар током.



Мать ребёнка вызвала скорую, однако прибывшие по вызову медики констатировали смерть малыша.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. Проведён осмотр места происшествия, допрошены мать ребёнка и жители соседних квартир. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.

