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Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч

Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступники убедили перевести деньги с помощью отработанной схемы

50-летний житель города Усолье-Сибирское стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Схема, по которой мошенники украли у потерпевшего крупную сумму денег, часто используется в последнее время. На телефон мужчине поступил звонок, девушка представилась сотрудником банка и сообщила, что произведена попытка оформления кредита на его имя. Мужчина пояснил, что сам лично он кредит не оформлял. Звонившая стала говорить о том, что это мошенники, они могут оформить кредит и украсть деньги. Чтобы этого не случилось, к делу будут подключены сотрудники службы безопасности банка.

Буквально через две минуты мужчина уже разговаривал с так называемым «специалистом по безопасности». Действуя по его указаниям, мужчина снял с заработной карты 240 тысяч рублей, оформил кредит на 310 тысяч рублей. Всю сумму 37 переводами через банкомат отправил на абонентские номера, продиктованные мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.

Этот случай не единственный. 63-летний житель посёлка Белореченский Усольского района при подобных обстоятельствах лишился собственных сбережений в размере 60 тысяч рублей.

Мужчине также по телефону предложили снять деньги с банковских карт и через терминал положить на абонентский номер, указанный псевдоспециалистом банка. Все действия по замыслу мошенников, были необходимы для недопущения списания денег неизвестными лицами со счетов потерпевшего.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ко всей поступающей по телефону или в интернете информации следует относиться критически. Все вопросы по банковским счетам либо кредитам необходимо решать при личном обращении в отделение банка.


мошенничество
 
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