В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин

Сотрудники полиции на данный момент выявили причастность задержанных к семи подобным кражам и в одном случае – краже аккумулятора с грузовой автомашины. Все преступления были совершены в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ за две майские недели. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.





Следствие продолжается. Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.





В Улан-Удэ раскрыли серию краж автомобильных катализаторов. Подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Трое улан-удэнцев в возрасте от 19 до 22 лет по ночам воровали с дорогостоящих кроссоверов, припаркованных во дворах многоквартирных домов, части выхлопной системы с содержащимися в них драгоценными металлами.При этом передвигались воры на арендованных авто. За ночь они чаще всего совершали по две кражи. Катализаторы в последующем они продавали скупщику.Один из подозреваемых – 20-летний улан-удэнец – ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.Свою вину молодые люди признали.Полицейские возбудили уголовные дела по статье «Кража». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ещё один находится под подпиской о невыезде.Также полицейские установили человека, которому воры сбывали украденные катализаторы.