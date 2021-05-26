В Бурятии произошёл пожар на участке частного дома

Пожар произошёл в Тарбагатае
Сегодня днём в селе Тарбагатай в Бурятии произошёл пожар на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных горел дощатый навес. Была угроза перехода огня на соседние надворные постройки и забор.
- Вместе с местными жителями открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждён навес, переход огня на соседние строения не допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 25 на 26 мая в селе Карымск Прибайкальского района Бурятии сгорел жилой дом
. Спящая в доме женщина вовремя проснулась от запаха дыма
Пожар произошёл в Тарбагатае
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