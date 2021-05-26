Мужчины намеревались сдать кабель на металл
В Краснокаменском районе Забайкальского края работники телекоммуникационных компании задержали похитителей 800 метров кабеля. Задержанными оказались трое жителей села Капцегайтуй.
Установлено, что в организацию связи поступил сигнал об обрыве кабельной линии. На место незамедлительно выехала ремонтная бригада. В месте обрыва работники предприятия обнаружили преступников, которые успели смотать 800 метров медного кабеля. Эти мужчины были задержаны до прибытия сотрудников полиции. Причинённый организации ущерб составил около 29 тысяч рублей.
Выяснилось, что сельчане умышленно искали легкодоступный участок кабельной линии, проходящий на поверхности. Медный кабель они впоследствии хотели сдать в пункт приёма, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье похитителей медного кабеля задержали с поличным
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