В Улан-Удэ дети бегают среди арматур на заброшенной стройке

Вокруг недостроенного дома грязь и мусор
Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Столичная в посёлке Загорск в Улан-Удэ уже несколько лет брошено строительство многоквартирного дома. Здесь сменялись застройщики, но дом, который должен был быть в 10 этажей, так и не вырос выше фундамента.
Сейчас недостроенный объект заброшен. Он представляет из себя фундамент с торчащими арматурами. Пройти туда можно беспрепятственно, чем и пользуются дети.
Видео опасных игр подростков на стройке появилось в паблике «Аноним 03». На кадрах видно, как дети бегают среди металлических арматур в вырытом котловане.
- Недостроенное здание, забытое всеми, большое раздолье для игры для детишек. Когда кто-нибудь напорется на железный прут, может тогда кто-нибудь и начнёт что-нибудь делать. Мусор, грязь, уже давно не строится, всё забыто, всем плевать, всё разрушено и заброшено, - поделился автор видео.
Отметим, большинство обманутых дольщиков, которые не дождались квартир в этом доме – молодые семьи, участники республиканской программы «Молодёжный жилищный комплекс». В 2019 году они даже записали видеообращение к Владимиру Путину
. Обманутым дольщикам несколько лет приходилось снимать квартиры и платить ипотеку за несуществующие квартиры.
Только весной 2021 года вопрос дома на улице Столичная решился. Фонд защиты граждан-участников долевого строительства решил не достраивать дом, а выделить компенсации
всем пострадавшим семьям.
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Вокруг недостроенного дома грязь и мусор
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