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В Улан-Удэ дети бегают среди арматур на заброшенной стройке

В Улан-Удэ дети бегают среди арматур на заброшенной стройке
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Вокруг недостроенного дома грязь и мусор

Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Столичная в посёлке Загорск в Улан-Удэ уже несколько лет брошено строительство многоквартирного дома. Здесь сменялись застройщики, но дом, который должен был быть в 10 этажей, так и не вырос выше фундамента.

Сейчас недостроенный объект заброшен. Он представляет из себя фундамент с торчащими арматурами. Пройти туда можно беспрепятственно, чем и пользуются дети.

Видео опасных игр подростков на стройке появилось в паблике «Аноним 03». На кадрах видно, как дети бегают среди металлических арматур в вырытом котловане.

- Недостроенное здание, забытое всеми, большое раздолье для игры для детишек. Когда кто-нибудь напорется на железный прут, может тогда кто-нибудь и начнёт что-нибудь делать. Мусор, грязь, уже давно не строится, всё забыто, всем плевать, всё разрушено и заброшено, - поделился автор видео.


Отметим, большинство обманутых дольщиков, которые не дождались квартир в этом доме – молодые семьи, участники республиканской программы «Молодёжный жилищный комплекс». В 2019 году они даже записали видеообращение к Владимиру Путину. Обманутым дольщикам несколько лет приходилось снимать квартиры и платить ипотеку за несуществующие квартиры.

Только весной 2021 года вопрос дома на улице Столичная решился. Фонд защиты граждан-участников долевого строительства решил не достраивать дом, а выделить компенсации всем пострадавшим семьям.




дети строительство
 
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