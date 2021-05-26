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Жителя Бурятии убили за хвастовство о связях с «блатными»

Жителя Бурятии убили за хвастовство о связях с «блатными»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина нанёс 45 ударов ножами и отвёрткой по телу жертвы

Житель Заиграевского района Бурятии, отец восьми детей, признан виновным в убийстве.

Преступление произошло ночью на фоне алкогольного опьянения. Орудиями расправы стали два кухонных ножа и отвёртка. Ими убийца нанёс около 45-ти ударов по разным частям тела, в том числе в шею, голову и грудь. Потерпевший скончался на месте.

Из решения суда следует, что в тот день убийца поссорился со своей сожительницей. Чтобы отдохнуть от неё, он отправился в гости к друзьям. Через некоторое время один из собутыльников начал дерзко себя вести. Он хвастался, что «крутой», что все его знают, что общается с «блатными». Он говорил об этом без умолку, в итоге вспыхнул конфликт.

Гостя достало хвастовство приятеля, и он ударил его несколько раз по лицу, разбив губу и нос. Избитый мужчина пообещал, что нападавший ответит за побои.

Они вернулись на кухню, где вцепились друг в друга. Один вытолкал другого в зал, где спал третий приятель. Проснувшийся мужчина пытался успокоить вспыливших друзей. Однако обозлившийся мужчина схватил с кухонного гарнитура нож и начал бить им по приятелю, который перед этим хвастался своими «блатными» связями.

Что было дальше, нападавший смутно помнит. Он не смог рассказать, как в его руках оказался другой нож и отвёртка.

Убийца остановился только, когда раненый перестал подавать признаки жизни. Затем вышел на крыльцо, закурил и сам позвонил в полицию. Один нож он выкинул в соседнюю ограду, второй спрятал в умывальнике. Отвёртку выбросил в траву.

Когда один из приятелей вошёл в ограду дома, убийца, ожидающий полицию, признался в совершённой расправе: «Я завалил его». Затем прибежала соседка в надежде оказать помощь потерпевшему. Она спросила у убийцы, жив ли его друг, на что он ответил: «Мертвее некуда».

Жена подсудимого рассказала, что муж по характеру уравновешенный, спокойный, является инвалидом третьей группы по зрению. Дома спиртное он не употреблял. У него восемь детей - один несовершеннолетний и семь малолетних.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.


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